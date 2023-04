Qualiano, Progetto comune all’attacco: “Ecco perché ci hanno esclusi dalla contesa elettorale”

129 Visite

Perché la lista civica “PROGETTO COMUNE” è stata esclusa dalla coalizione che

sostiene De Leonardis

La volontà di dar vita alla nostra lista, da inserire nella coalizione De Leonardis

era stata comunicata al medesimo nel lontano mese di settembre 2022, a tale

comunicazione sono susseguite molte altre, dove lo stesso veniva informato sui

nomi dei candidati, nomi sui quali non è stato mai posto alcun veto.

In concomitanza delle festività pasquali, come un fulmine a ciel sereno, venivamo

“invitati” ad escludere dalla lista alcuni nomi poiché, ritenuti vicini

all’amministrazione dell’ex sindaco De Luca.

Appariva evidente l’incoerenza e la pretestuosità della richiesta, rilevato che

all’interno delle liste della “maggioranza” erano inseriti e sono oggi candidati,

soggetti che hanno fatto anch’essi parte della passata amministrazione.

Perché avremmo dovuto far noi un passo indietro?

Non esistevano validi motivi, ma era in atto una manovra, ben organizzata per

portarci fuori dalla competizione elettorale.

Abbiamo presenziato ad “incontri” e “tentativi di mediazione”, dove non sono

mancati promesse, aperture, chiusure, imposizioni, atteggiamenti arroganti, che si

sono protratti fino al giorno precedente alla consegna delle liste.

Quanto accaduto poi è già storia nota, questi sono i fatti reali, ciò che è scritto in

queste righe è la VERITA’, quella che non vogliono che si dica, e che nel momento

in cui è diffusa fa sudare la fronte e tremare i polsi a chi vorrebbe sotterrarla.

Il PERCHE’ di questi comportamenti “ostili”?

Ve lo racconteremo se ancora una volta dall’altra sponda regnerà il silenzio!

La storia continua perché non saremo mai appagati finchè la VERITA’ non sarà

conosciuta da ogni singolo cittadino!

Nota stampa













