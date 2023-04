Marano, Moulin Rouge: nuova sanzione amministrativa per un importo di 70 mila euro

359 Visite

Una sanzione amministrativa di 70 mila euro è stata comminata alla nota attività commerciale Moulin Rouge di Marano. La sanzione è stata irrorata alla luce di una serie di verifiche disposte dalla Guardia di Finanza e dall’ispettorato del lavoro.

La suddetta attività era stato oggetto di controlli alcuni mesi fa, all’esito dei quali furono riscontrate diverse anomalie, anche in relazione alla presenza di personale non contrattualizzato e alla presenza (non conforme alle norme) di slot o macchinette da gioco. I proprietari regolarizzarono all’epoca la propria posizione, pagando la relativa sanzione ed effettuando una serie di lavori per le anomalie riscontrate nel laboratorio.

Ora, alla luce degli ulteriori accertamenti disposti dagli organi competenti, è stata comminata una ulteriore sanzione dell’importo di 70 mila euro.

Nota forze dell’ordine.













