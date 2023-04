Juve-Napoli, Spalletti recupera Kim e Anguissa

65 Visite

Il tecnico della Juve, Max Allegri, non può contare su Bremer, ko contro lo Sporting, oltre a Kean e Kaio Jorge. Spalletti in Champions ha perso Mario Rui, Politano e Rrahmani, che raggiungono Simeone in infermeria.

PROBABILI FORMAZIONI:

JUVE (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bonucci, Danilo; De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Vlahovic.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.













