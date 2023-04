Omicidio Giaccio, i legali di Nappi chiedono una perizia psichiatrica per il loro assistito

89 Visite

Una perizia psichiatrica è stata richiesta dagli avvocati difensori di Carlo Nappi, uno degli indagati nel procedimento giudiziario relativo all’uccisione di Giulio Giaccio, freddato per errore dai sicari del clan Polverino e poi sciolto nell’acido. Giaccio pagò per la vita oltre vent’anni fa. La svolta nelle indagini è arrivata qualche mese fa, quando il collaboratore di giustizia Giuseppe Simioli ha in sostanza confermato quanto già raccontato in precedenza da Roberto Perrone, altro “storico” collaboratore di giustizia. La Procura ha emesso ordinanze di custodia in carcere per Nappi e anche per Salvatore Cammarota, entrambi già detenuti da diversi anni. All’udienza (la prima) davanti ai giudici di Napoli i legali di Nappi, meglio noto come “Zio Carlo”, hanno chiesto e ottenuto di poter effettuare una perizia sul loro assistito. I nomi dei periti, uno di parte e uno di nomina da parte del tribunale, saranno resi noti nella prossima udienza.













