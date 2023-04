CAMPANIA, IN PARTENZA L’OPERAZIONE PALADINI DEL TERRITORIO

65 Visite

Dal 22 al 30 aprile, nella settimana che inizia con la Giornata Mondiale della Terra, Fondazione UNA, in collaborazione con le associazioni venatorie del territorio italiano, darà il via alla seconda edizione dell’Operazione Paladini del Territorio, progetto che vedrà impegnati cacciatori e cittadini in azioni di recupero, ripristino e salvaguardia di zone inquinate.

Le sezioni provinciali e comunali campane dell’associazione venatoria Federcaccia lavoreranno insieme per la pulizia di boschi, sentieri ed aree urbane in cui l’azione dell’uomo ha contaminato l’ambiente naturale.

18 aprile 2022 – Nell’ultima settimana di aprile avrà luogo la seconda edizione dell’Operazione Paladini del Territorio, iniziativa promossa da Fondazione UNA – Uomo, Natura, Ambiente –, nata dalla volontà del mondo venatorio di contribuire in modo attivo alla cura e alla preservazione delle aree verdi e dell’ambiente circostante. In Campania sono state programmate 2 diverse azioni di recupero, salvaguardia e ripristino di zone colpite dall’inquinamento, che vedranno il coinvolgimento di oltre 70 persone, tra cacciatori e cittadini volontari che, nel pieno rispetto dell’ambiente e della biodiversità, agiranno come custodi del patrimonio naturale italiano.

Il 23 aprile la sezione Federcaccia “Francesco di Monaco”, di San Prisco (CE) , aprirà le Operazioni con la pulizia dell’area SIC (Sito d’interesse comunitario) della zona e la messa in opera di alcune panchine, con il coinvolgimento di oltre 50 persone.

, aprirà le Operazioni con la pulizia dell’area SIC (Sito d’interesse comunitario) della zona e la messa in opera di alcune panchine, con il coinvolgimento di oltre 50 persone. Il 30 aprile oltre 20 persone, coordinate dalla sezione Federcaccia Pozzovetere (CE), si occuperanno del ripristino e della pulizia di alcune zone di Caserta Vecchia particolarmente colpite dall’inquinamento.

A livello nazionale l’Operazione Paladini del Territorio, migliorando i risultati del 2022, coinvolgerà più di 130 sezioni venatorie, per un totale di circa 4000 persone impegnate. Tutti i partecipanti interverranno nelle proprie zone di competenza per rispondere alle necessità caratteristiche di ciascun territorio, contribuendo così a ribadire il profondo legame e il rispetto che lega il cacciatore all’ambiente in cui opera e che frequenta durante tutto l’anno.

