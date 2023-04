Scampia: 22 enne di Marano scoperto con circa 39 chili di hashish in auto. Arrestato

410 Visite

Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Labriola, hanno notato un’auto procedere a forte velocità il cui conducente ha accelerato la marcia nonostante gli fosse stato intimato l’alt.

Ne è nato un lungo inseguimento durante il quale lo stesso ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale fino a quando, giunto in via dei Ciliegi, a causa di uno pneumatico forato ed alcuni danni al motore, è stato costretto a fermarsi, pertanto è stato bloccato; inoltre, gli operatori sul sedile posteriore del veicolo e nel bagagliaio hanno rinvenuto 398 pezzi di hashish per un peso complessivo di circa 39 kg.

M.D.M., 22enne di Marano di Napoli con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.













