Omicidio Giaccio (ucciso per errore), i boss dei Polverino offrono soldi e case per evitare l’ergastolo

Assegni per un totale di 30mila euro, un paio di case per un totale da 120mila euro (tra cui anche un garage su cui grava qualche dubbio in materia di condono). E scuse per la vita di un ragazzo di 26 anni distrutta senza un motivo. Parliamo della morte di Giulio Giaccio, sequestrato da finti poliziotti, ucciso da killer del clan Polverino e sciolto nell’acido. Un errore di persona, commesso da una batteria di assassini per vendicare – era questo il movente – un presunto torto (una relazione con un familiare) subìto da un boss. Una vicenda che oggi attende l’inizio della prima udienza in Tribunale a Napoli. I due imputati provano a giocare una mossa dettata dall’esigenza di sfuggire a una possibile condanna all’ergastolo: hanno scritto all’autorità giudiziaria e agli avvocati dei tre parenti di Giulio Giaccio che si sono costituiti parte civile nel corso del processo. E avanzano un’offerta risarcitoria. Anzi, a leggere la proposta formalizzata dai legali di Salvatore Cammarota e Carlo Nappi (nella foto), i tre assegni e i due beni immobili andrebbero considerati «a titolo di integrale risarcimento del danno materiale e morale patito».

Fonte Il Mattino













