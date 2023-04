Virtus Pozzuoli, sconfitta immeritata con la capolista Roma

59 Visite

La Virtus Bava Pozzuoli tiene testa alla capolista Luiss Roma per tutta la gara pagando però caro qualche forzatura al tiro al cospetto di una squadra che ha sbagliato davvero ben poco. Una gara dove i gialloblù hanno giocato di gruppo mostrando una buona pallacanestro. Su tutti la prova di Lucarelli, praticamente perfetto al tiro, ma anche in difesa. Bene anche il baby Miaffo che ha trovato tre triple e tanta determinazione. In cabina di regia Cucco, Spinelli e Mutombo hanno saputo far girare bene la squadra. Nel primo quarto c’è pieno equilibrio, poi, Pozzuoli si porta sul 22-17 all’8′ con Lucarelli. La Luiss Roma chiude avanti sul 24-26 grazie ad Allodi. Nel secondo quarto i flegrei riescono a tener testa ai laziali che però aumentano il vantaggio (40-49 al 20′). Pozzuoli però non ne fa una piega e con Spinelli dal pitturato al 24′ si riporta sotto (50-54). Poi, qualche scelta sbagliata in attacco consente agli ospiti di prendere il largo al 30′ (58-81). Nell’ultimo quarto Miaffo prende confidenza dalla distanza e riporta Pozzuoli sul -9 (79-88). Poi, la Luiss Roma gestisce gli ultimi minuti e vince.

VIRTUS BAVA POZZUOLI-LUISS ROMA 79-95

VIRTUS BAVA POZZUOLI: Lucarelli 18 (5/5, 2/4), Cucco 12 (2/3, 2/4), Miaffo 11 (1/2, 3/3), Mehmedoviq 9 (4/5, 0/2), Spinelli 9 (2/3, 1/1), Thiam 8 (4/8, 0/0), Mutombo 6 (3/5, 0/1), Simonetti 3 (0/0, 1/2), Greggi 3 (0/4, 1/1), Aiello. All. Sorgentone

LUISS ROMA: Legnini 25 (2/5, 7/11), Jovovic 20 (7/14, 1/4), Allodi 13 (5/6, 1/2), Murri 8 (1/2, 2/2), Barbon 8 (1/1, 2/6), D’Argenzio 6 (1/3, 1/3), Fallucca 5 (1/4, 1/7), Perotti 4 (1/2, 0/0), Tolino 4 (2/3, 0/0), Di Bonaventura 2 (0/0, 0/0), Zini, Invernizzi. All. Paccariè

ARBITRI: Acella – Grieco

NOTE: Parziali: 24-26, 40-49, 58-81. Tiri liberi: Pozzuoli 7/12 – Roma 8/12. Rimbalzi: Pozzuoli 32 (Mehmedoviq, Thiam 7) – Roma 30 (Legnini, Allodi 7). Usciti per 5 falli: nessuno.

Ufficio Stampa Virtus Bava Pozzuoli













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS