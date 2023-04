NAPOLI: PIZZA VILLAGE NO AL PARCO VIRGILIANO. ACAMPORA (PD): “ERRORE LOGISTICO, SI VALUTI LA MOSTRA D’OLTREMARE”

93 Visite

Il Parco Virgliano è una scelta logisticamente sbagliata per ospitareil Pizza Village. Credo che l’amministrazione comunale debba spingeresu un’alternativa più adeguata come la Mostra d’Oltremare”. Questo ilcommento di Gennaro Acampora, capogruppo per il Partito Democratico alConsiglio Comunale di Napoli, in merito alla scelta di spostare lakermesse “Pizza Village” dal lungomare di via Caracciolo all’internodel Parco Virgiliano di Posillipo.”Sia chiaro che non ci opponiamo a eventi che possano promuovere letradizioni e le eccellenze del nostro territorio, stimolando anche unindotto occupazione non indifferente – precisa Acampora – ma in primoluogo non ci sarebbero parcheggi per ospitare addetti ai lavori evisitatori nei flussi fin qui conosciuti. Non c’è poi una centralitàdella location rispetto alla rete del trasporto pubblico. Fare unevento del genere in un parco chiuso pare quindi un controsenso,specie quando abbiamo già un luogo idoneo come la Mostra d’Oltremare”.

Per questo Acamproa ritiene che “l’amministrazione comunale debba

spingere su un’opzione del genere, anche in una strategia di

valorizzazione crescente di quegli spazi, facendoli essere sempre più

luogo di fiere napoletane ma anche di respiro nazionale e

internazionale. Come gruppo Pd faremo in modo che ci sia un

ripensamento in tal senso, per un rilancio sempre migliore di Mostra

d’Oltremare , ed apprezziamo invece la netta opposizione

dell’amministrazione a un ritorno del Pizzafest sul Lungomare, così

come già lo scorso anno avevo chiesto”.