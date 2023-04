Elezioni Qualiano. Il Candidato Sindaco Porcelli: Rimossi i manifesti delle sterili polemiche

126 Visite

“In merito alle sterili polemiche apparse sui social riguardanti i manifesti affissi dove non si poteva teniamo a precisare che, già da ieri sera, abbiamo provveduto a rimuoverli, nell’immediatezza”. Così il Candidato Sindaco Massimiliano Porcelli e la coalizione Movimento 5 Stelle e Partito Democratico che lo sostiene

“Corre, tuttavia, l’obbligo di specificare che l’errore è stato commesso da chi ha provveduto ad affiggerli nei posti sbagliati nonostante le indicazioni fornite. – Proseguono Porcelli M5S e PD – Nel rallegrarci dell’alta attenzione su tali pratiche, invitiamo anche gli avversari politici a fare lo stesso e rimuovere le loro effigi in uno slancio di correttezza”.

“Diffidiamo il Comune di Qualiano e la Giunta a provvedere a tutti gli atti necessaria per l’installazione degli spazi destinati alla pubblicità elettorale ai sensi dell’articolo 2 comma 1 della legge 4 aprile 1956 numero 212 che riporta quanto segue: ‘In ogni comune la giunta municipale, tra il 33° e il 30° giorno precedente quello fissato per le elezioni è tenuta a stabilire in ogni centro abitato, con popolazione residente superiore a 150 abitanti, speciali spazi da destinar e, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente all’affissione degli stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti di cui al primo ed al secondo comma dell’articolo 1, avendo cura di sceglierli nelle località più frequentate ed in equa proporzione per tutto l’abitato. Contemporaneamente provvede a delimitare gli spazi di cui al secondo comma anzidetto secondo le misure in esso stabilite’”. Così concludono il Candidato Sindaco Massimiliano Porcelli e la coalizione composta da Movimento 5 Stelle e Partito Democratico.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS