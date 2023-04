Covid, in Italia la sottovariante Arturo. Ma non c’è da preoccuparsi

151 Visite

La sottovariante del Sars-CoV-2 denominata ‘Arturo’, che sta causando una nuova ondata di contagi in India, è arrivata anche in Italia. L’ultima mutazione della famiglia Omicron è stata individuata finora nel nostro Paese in quattro casi di Covid-19, uno dei quali identificato a Pavia.

A dare l’annuncio del sequenziamento in Italia della sottovariante ‘Arturo’ è stato l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso. “È stata identificata dall’equipe del professor Fausto Baldanti, direttore dell’Unità di Microbiologia e Virologia del Irccs San Matteo di Pavia, la variante covid XBB.1.16 denominata ‘Arturo’” ha dichiarato il responsabile della Sanità lombarda, ribadendo che per questa mutazione valgono le misure di prevenzione generali per il Covid, in quanto “non sono presenti evidenze per prevedere misure aggiuntive”.













