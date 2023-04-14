ELEZIONI MARANO, ECCO I NOMI DEI PRIMI 24 CANDIDATI PER LA LISTA PER

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ECCO I PRIMI NOMI DEI CANDIDATI AL CONSIGLIO COMUNALE. SONO I 24 PRESENTATI STAMANI IN MUNICIPIO DALLA LISTA PER LE PERSONE E LA COMUNITA’, COLLEGATA AL CANDIDATO SINDACO LUIGI ZAVARONE.
DI SEGUITO L’ELENCO:
ARRICHIELLO FRANCESCO, CARRIAGGIO LORENZO, COLANTONIO ANDREA LUCA, D’ANGELO FERDINANDO, D’ORSI ROSA, DI MARO TECLA, DRIDI NICOLETTA, ESPOSITO ALFONSO, FIORETTI FABIANA, FORINO ANTONIO, FORMICHELLA RAFFAELLA, GILIBERTI LUIGI, MAZZONE LUCIA, MORFEO CARMINE, MUSCOLO ADELAIDE, PAPARO CLAUDIO, PELLEGRINO ANNA, PENNINO GIUSEPPE, PLATONE ALESSANDRO LAMBERTO DETTO ENRICO, PORCARO GIOVANNA, PORZIO MICHELA, SANNINO VINCENZO, SPINOSA ANTONIO DETTO ANTHONY, VANDEKERCKHOVE SACHA DANIEL.
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