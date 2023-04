139 Visite

Non ce l’ha fatta ed è morto stamattina nella rianimazione del Santobono il piccolo Luca (il nome è di fantasia per tutelarne la privacy) a superare le conseguenze delle gravissime ustioni che lo avevano investito dalla testa ai piedi per oltre l’80 per cento del suo corpo a causa di un ritorno di fiamma dell’alcol utilizzato per alimentare il fuoco di un camino.













