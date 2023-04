451 Visite

Gravissimo incidente in via Falcone, dove un’auto – da quanto si apprende – avrebbe centrato in pieno un pedone. Una donna straniera. Sul posto stanno accorrendo gli agenti della polizia municipale e i mezzi di soccorso. L’investita sarebbe in gravissime condizioni e dunque in pericolo di vita. Seguiranno aggiornamenti.













