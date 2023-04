MARANO-CALVIZZANO, ALTRA NOTTE ALL’INSEGNA DEI FURTI. LADRI IN UN DISTRIBUTORE E IN UN’AZIENDA EDILE

129 Visite

Notte di furti, l’ennesima tra Marano, Calvizzano e gli altri comuni dell’hinterland. Furti al distributore di via Calstelbelvedere, a Marano, furto in un’azienda edile di via San Rocco, con i banditi che hanno portato via attrezzature da lavoro, e furto in un’abitazione di Calvizzano. Furti denunciati ai carabinieri della compagnia di Marano e della stazione di Calvizzano. Sui social si segnalano altre irruzioni e furti, ma al momento non vi è la conferma da parte delle autorità preposte.













