Renzi e Calenda, il terzo polo si è già rotto

“Per Azione la prospettiva di un partito dei liberal-democratici aperto e inclusivo resta l’unica utile al Paese. Va perseguita seriamente e rapidamente con i soggetti realmente interessati. Polemiche da cortile non ci interessano e non vi prenderemo parte”, ha scritto su Twitter il leader di Azione. La replica di Italia Viva non si è fatta attendere: “Abbiamo assecondato tutte le richieste di Calenda, se però ora ha cambiato idea lo dica ma chi fa saltare il partito unico si assumerà la responsabilità“, fanno sapere dal partito di Matteo Renzi che ha convocato una riunione di parlamentari e consiglieri regionali, al Senato.













