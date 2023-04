Napoli, cercasi centravanti per la sfida con il Milan

106 Visite

Cercasi centravanti per la sfida contro il Milan a San Siro. Il penultimo allenamento del Napoli alla vigilia del derby italiano di Champions League di mercoledì sera ha accentuato i dubbi di Luciano Spalletti, invece di risolverli. Osimhen si è infatti limitato al lavoro individuale, in campo e in palestra. Simeone ha fatto terapie ed è sicuramente indisponibile. Raspadori ha invece svolto per motivi precauzionali lavoro individuale in campo. In gruppo non c’è dunque per ora nemmeno una prima punta e nel ruolo si è dovuto adattare in attesa di sviluppi Kvaratskhelia. Il rebus resterà in piedi fino a domani, quando ci sarà la seduta di rifinitura e subito dopo sarà diramato l’elenco dei convocati per la trasferta in Lombardia.













