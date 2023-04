ELEZIONI MARANO, STRATEGIE, PROGETTI ED ERRORI. IL CONFRONTO STANZIONE-BOCCHETTI

179 Visite

Gentile Direttore, caro Nando,

nel leggere questa mattina quanto hai scritto, nella parte finale del tuo editoriale “Elezioni a Marano Minuto per Minuto” dove ancora una volta mi si rappresenta addirittura come il “seduttore”, mi corre l’obbligo di intervenire probabilmente per meglio chiarire.

Ebbene, in relazione alle amministrative del comune di Marano, la mia proposta era quella di mettere sotto la bandiera delle liste civiche tutte quelle forze moderate e progressiste che andavano dal PD a Forza Italia ed alcune persone che pur militando in forze politiche estreme si erano dichiarate disponibili ad unirsi per partecipare a quella che poteva definirsi la Primavera Maranese.

Il sacrificio del simbolismo politico era chiesto per permettere a persone di diverso credo politico di unirsi in uno sforzo comune per eliminare dall’immaginario collettivo l’idea deleteria di una città degenerata e perduta dedita solo al malaffare.

Ritengo, ma questa è una considerazione che fanno in tanti, che a ciò si è arrivato per una lacerazione di rapporti personali di una classe politica degli ultimi anni che non è stata capace di mettere da parte i rancori personali per ricostruire più che abbattere nell’interesse del bene comune. Lo stesso sacrificio lo avevo chiesto ai cosiddetti “ Consiglieri Sciolti “ anche loro dovevano partecipare alla ricostruzione della città ed il loro contributo consisteva nell’autosospensione da questa tornata elettorale in modo da far comprendere che in una comunità ben definita l’autoregolamentazione serve per far

ripartire la città.

Così come si doveva chiedere a Lei e agli altri organi di informazione presenti sul territorio una moratoria di 365 giorni nei quali, mettendo da parte definitivamente l’immagine della città sciolta per camorra, aiutare la nuova amministrazione ad affrancarsi da questa immagine negativa e divulgare gli aspetti positivi e le eccellenze di un territorio che ha tante potenzialità. Una proposta di buon senso che a mio avviso va suggerita ma non imposta e che chiede solo, laddove accettata, di essere condivisa.

Ora a tale proposta non mi pare ci sia stata condivisione e allora ti chiedo quale sarebbe il mio errore averla fatta o non averla imposta? Ma imporla non è nelle mie corde così come non appartengo alla categoria dei seduttori né tantomeno abbandono la mia proposta perché questo sarebbe un TRADIMENTO.

Cordialmente

Stefano Stanzione

Caro Stefano, al netto delle evidenti battute (Di Fenza sedotto e abbandonato da Stanzione), il tuo errore – ci diamo del tu perché siamo amici e ci stimiamo a vicenda – è stato un altro: nel momento in cui hai capito, tu e altri, che il candidato del Pd, Matteo Morra, non avrebbe fatto passi indietro, saresti dovuto scendere ugualmente in campo. In quel modo, volente o nolente, avresti costretto il Pd, e altre forze progressiste e moderate, ad interloquire e confrontarsi sul serio sul progetto politico da te ipotizzato. Queste amministrative ci insegnano che, se si vuol fare sul serio, bisogna prima piazzare una bandierina sul terreno. Con la presenza in campo certa, tua o di altri che pur nutrivano le tue stesse speranze, lo scenario sarebbe sicuramente mutato. Farsi logorare per settimane nell’ipotesi Morra sì, Morra no è stato un errore strategico grave, commesso da te ma anche dal terzo polo e dal consigliere regionale Di Fenza.

Con stima

Fernando Bocchetti













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS