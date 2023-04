“Napoli incontra Aldo Masullo”. Un ciclo di iniziative per i cento anni dalla nascita del filosofo napoletano

92 Visite

È stato presentato a Palazzo San Giacomo “Napoli incontra Aldo Masullo”, il programma di eventi dedicati al grande filosofo napoletano in occasione del centenario della nascita.

Il filosofo napoletano, scomparso nel 2020, avrebbe compiuto 100 anni nel 2023. Il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha voluto istituire un comitato di celebrazioni per mantenere vivo l’immenso lascito intellettuale e morale di Masullo e per favorirne la divulgazione tra i cittadini, in particolare tra i più giovani.

Alla presentazione del ciclo di iniziative sono intervenuti il Sindaco Manfredi, il coordinatore delle attività per il Centenario, Nino Daniele, il Rettore della Federico II° Matteo Lorito, il Direttore artistico Pino Ferraro e la Prof. Anna Donise.

“Aldo Masullo è una grandissima personalità – ha dichiarato il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi – che ha dato tanto a Napoli alla sua area metropolitana e ha dato tanto al Paese. Lui amava stare tra i giovani e stare nelle scuole, parlare ai cittadini e noi lo ricorderemo in questo modo, con iniziative diffuse che coinvolgeranno le persone, soprattutto i giovani per ricordare il suo pensiero e anche il suo insegnamento, il suo chiamare continuamente la città alla propria identità, alla propria dignità e alla propria responsabilità. Aldo, a cui mi legava un rapporto antico molto forte, era un uomo che spingeva molto su una cittadinanza responsabile e quindi questo messaggio è un messaggio molto importante per Napoli e noi lo riprendiamo e rafforziamo sempre di più”.

“Cominciamo le celebrazioni con queste giornate del 12 e del 13. Il 12 ci sarà questa passeggiata perché Aldo Masullo era un filosofo che cammina, percorreva molti tratti della città, in particolare quello da casa sua all’università a piedi e lungo questo cammino, questa passeggiata si intratteneva con i cittadini, soprattutto coi giovani perché Masullo, come diceva Vico, era il contrario del filosofo monastico e solitario, cioè racchiuso nella sfera solitaria dell’Accademia, ma credeva che la filosofia fosse innanzitutto qualcosa che dovesse diventare utile ai cittadini affinché ciascuno potesse costruire attraverso la cultura la consapevolezza di quella fondamentale dimensione che a tutti di noi deve appartenere cioè la responsabilità verso la comunità, la città, la Polis. Il suo era sempre un messaggio di fiducia, lui usava questa espressione: “non si può vivere senza fiducia: senza riceverne, ma soprattutto senza darne” ha dichiarato Nino Daniele.

Tante le iniziative previste in collaborazione anche con l’Università Federico II.

Nel dettaglio:

“Fenomena2023”: 1° edizione del Festival Nolano di Mediterranee Nature dal 12 al 15 aprile

Mercoledì 12 aprile, alle 10:00, in piazzetta “Aldo Masullo”, si svolgerà «La filosofia dell’Alba» presso la libreria loCiSto, l’apertura della cerimonia ufficiale con la presenza del Sindaco Manfredi e la presentazione del programma della “Passeggiata filosofica” che arriverà per le 12:00 a Piazza del Gesù Nuovo.

Mercoledì 12 aprile: dalle 10 alle 12 presso il Liceo Statale Margherita di Savoia, Conferenza Dibattito nell’auditorium dell’Istituto.

Giovedì 13 aprile dalle 17:00 al Complesso Monumentale di San Domenico avrà luogo una edizione speciale de “La Notte dei filosofi con conferenze, letture, concerti e l’assemblea filosofica” a cui seguirà il concerto di Michele Campanella e Monica Leone. In chiusura della manifestazione nel cortile del Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore si terrà il concerto di Daniele Sepe.

Venerdì 14 aprile: Presso le scuderie San Severo Museo-laboratorio di Lello Esposito si svolgerà “Conversazione su Aldo Masullo: Pulcinella, la maschera, il potere”.

Sabato 15 aprile: “Aldo Masullo e Riccardo Dalisi: l’Arte e l’arte di vivere” alle ore 10.30 presso l’Archivio Riccardo Dalisi in Rua Catalana 27

Mercoledì 19 aprile: Presso il Sito archeologico di Elea “Appello ai giovani d’Europa” con letture di Andrea Renzi.

Sabato 22 aprile: Cerimonia di inaugurazione di Piazza Aldo Masullo nel Comune di Raviscanina (CE) alle 11.30.

Sabato 6 Maggio: Presso l’Istituto italiano per gli studi Filosofici alle 9.30 la conferenza “Aldo Masullo, filosofo per bambini ed adolescenti”

Martedì 9 maggio: Presso l’Istituto italiano per gli studi filosofici alle 16.30 Seminario dal titolo “Paolo Masullo. Dialoghi sul Postumano”













