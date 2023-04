410 Visite

Nella serata di ieri, in via Ilaria Alpi, altezza civico 24, i carabinieri della stazione di Marano sono intervenuti per auto in fiamme. L’auto, in uso a 46enne già noto alle forze dell’ordine, è stata completata distrutta. Indagini in corso per chiarire dinamica e matrice. Non si esclude ipotesi dolosa.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS