QUARTO E MARANO, ELEZIONI: I NODI GIARRUSSO-MARTUSCIELLO E MORRA. TENSIONI NEL CENTRODESTRA E NEL PD REGIONALE

A Quarto i vertici provinciali e regionali del centrodestra, dopo aver avallato fughe solitarie in un primo momento, tentano ora di ricucire gli strappi e di presentare un solo candidato ai nastri di partenza contro l’uscente Sabino che gode dei favori del pronostico. Giarrusso o Martusciello? Non c’è spazio per entrambi, questo il ragionamento dei big di Forza Italia e Fratelli d’Italia. Giarrusso è un ex sindaco, che secondo qualcuno sarebbe ancora incandidabile (storia legata a un vecchio scioglimento per camorra), ma non per i suoi legali che hanno ottenuto un parere dalla prefettura. Martusciello è l’ex vicesindaco di Sabino, entrato circa un anno fa in rotta di collisione con l’attuale primo cittadino. Difficile, ad ogni modo, che Giarrusso si faccia da parte per Martusciello.

A Marano situazione ancor più frammentaria, con il centrodestra che grazie ai “qualianesi” e a qualche esponente locale di Fdi, Giaccio in primis e qualcuno di Forza Italia, reciterà al massimo il ruolo di comparsa. Sono molti i malumori anche nel centrosinistra, dove a livello provinciale e regionale non tutti gradiscono la candidatura di Matteo Morra (Pd), autoproclamatosi candidato sindaco nei giorni scorsi. E’ in particolare il consigliere regionale Mario Casillo ad aver storto il naso sui tavoli regionali, l’ultimo dei quali andato in scena nella giornata di ieri. In precedenza era stato il consigliere Di Fenza a tentare di mettere in discussione la candidatura dell’ex assessore della giunta Perrotta, molto legato alla consigliera regionale Bruna Fiola.













