PUNTI DI VISTA. Codice Appalti, Matteoni: “Tanti aspetti positivi: priorità semplificazione e crescita imprese”

Il nuovo Codice degli Appalti, recentemente varato dal governo nazionale, rappresenta senz’altro un importante punto di partenza, un buon passo in avanti rispetto al passato. Certamente non mancano perplessità e criticità come quelle legate al meccanismo di revisione prezzi e alla concorrenza, ma nel complesso siamo di fronte a un testo maggiormente innovativo, che ha le carte in regole per favorire l’occupazione e il rilancio delle nostre imprese, che ormai da mesi vivono una congiuntura economica-finanziaria assai negativa. Il nuovo codice degli appalti, ad esempio, ha come priorità la digitalizzazione dei processi, la semplificazione amministrativa, la certezza delle norme e la velocità dei procedimenti: principi e istanze che giungono direttamente dalle rappresentanze di settore e che in molti casi sono stati recepiti dal governo all’interno del provvedimento. Vedremo adesso come si incanalerà la nuova disciplina nella attuazione concreta, ma sicuramente il nuovo Codice degli appalti detiene buone basi per implementare il comparto imprenditoriale e infrastrutturale del nostro Paese”. Così, in una nota stampa, Marco Matteoni, ex presidente della Confartigianato Edilizia di Roma e del Lazio, nonché tra i principali player nella riqualificazione immobiliare ed energetica.













