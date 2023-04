Berlusconi in terapia intensiva. Il fratello: “Ce la farà anche stavolta, è una roccia”

Berlusconi, che ha 86 anni, era stato ricoverato nell’ospedale milanese da lunedì a giovedì scorso per quelli che erano stati definiti “controlli medici”. Aveva poi postato sui social un messaggio per ringraziare per il sostegno: “Ringrazio tutti coloro che in questi giorni hanno voluto dedicarmi un pensiero di vicinanza e affetto. Sono già tornato al lavoro sui temi principali di questi giorni, pronto e determinato a impegnarmi, come sempre ho fatto, per il Paese che amo”