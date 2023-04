ELEZIONI MARANO: DI FENZA E MORRA NON SI AMANO MA ORA SARANNO COSTRETTI AD UNIRSI? IL 5 STELLE E L’OCCASIONE PERSA

175 Visite

Cosa farà Pasquale Di Fenza? Il consigliere regionale è ancora orfano di candidato sindaco e coalizione. Strano a dirsi, ma a 12 giorni dalla consegna delle liste il grande assente è proprio lui, il rappresentante istituzionale del territorio più in alto in grado. E’ probabile, anzi è quasi certo, che Di Fenza e Morra alla fine troveranno un accordo. Di Fenza non è mai stato convinto di Morra e del suo progetto e lo farà perché non ha altra scelta; Morra per rafforzarsi un po’, visto che a Parte il Pd ha in mano poco o nulla. E’ stato un braccio di ferro, quello tra Matteo e Pasqualino, non tanto e non solo sul futuro di Marano ma soprattutto in chiave regionale: Di Fenza (legittimamente) voleva dire la sua nella città in cui vive e opera da anni: aveva puntato su Stefano Stanzione, assieme al terzo polo, anche per limitare gli spazi di manovra di Bruna Fiola, la consigliera regionale che da tempo ha lanciato Morra mettendo un’Opa sul territorio in vista di altre competizioni elettorali.

Morra, invece, sperava di avere il sostegno dei 5 Stelle o di Stefania Fanelli. Non lo ha avuto (almeno in questo primo round) perché sia i 5 Stelle locali che Fanelli non sono persuasi dal suo progetto e, soprattutto, diciamoci la verità, da chi naviga attorno a Morra.

Il 5 Stelle, però, si è assunto una responsabilità morale e politica enorme. Se non voleva sostenere Morra (ed era anche questo legittimo) avrebbe dovuto aprirsi quanto meno ad altri progetti politici o ipotesi. La candidatura solitaria, forse di Danilo Di Guida, non inciderà più di tanto. Qualcuno però ha il sospetto che a livelli superiori, non maranesi, la cosa sia stata studiata e organizzata a tavolino. Il 5 Stelle locale, almeno una parte di esso, non voleva sostenere il partito reduce dallo scioglimento per camorra, il Pd, ma non accordandosi con altri, lascia comunque aperta una porta per il futuro e per il Consiglio comunale, dove un domani la sinistra cittadina – oggi divisa in mille tronconi – si potrà comunque ritrovare.













