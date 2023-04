Tentato omicidio, estorsione e droga: tre arresti tra Caivano e Acerra

Per delega del Procuratore della Repubblica f.f., coordinatore della Direzione Distrettuale Antimafia, si comunica che ieri la Polizia di Stato di Napoli ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Napoli, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di:

NATALE Luigi (1), ritenuto gravemente indiziato di tentato duplice omicidio, detenzione e porto in luogo pubblico di armi, nonché di detenzione di sostanza stupefacente;

MAUGERI Alessandro (2), ritenuto gravemente indiziato di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso;

ZAMBELLA Raffaele (3), ritenuto gravemente indiziato di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso e detenzione di sostanza stupefacente. L’attività investigativa dei poliziotti della Squadra Mobile e del Commissariato di Afragola, effettuata con il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia, ha consentito di accertare gravi indizi di colpevolezza a carico di NATALE Luigi per il duplice tentato omicidio, aggravato dalla premeditazione, di MAUGERI Alessandro e MAUGERI Roberto Alfio, cl. 92, occorso a Caivano (NA) il 7 aprile 2022.

Nel corso delle indagini è emerso che tale delitto è maturato in risposta all’estorsione commessa nella medesima giornata da MAUGERI Alessandro e ZAMBELLA Raffaele in danno di NATALE Luigi per questioni relative all’esercizio dell’attività di spaccio di sostanze stupefacenti svolta all’interno del Rione IACP, denominato Bronx di Caivano.

Il provvedimento eseguito è una misura cautelare, disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione, e i destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini e quindi presunti innocenti fino a sentenza definitiva. (1)Nato a Napoli il 27.08.1986, agli AA.DD. presso una Comunità sita a Belluno

(2)Nato ad Acerra il 31.05.1992

(3)Nato a Napoli il 24.12.1980 già detenuto per altra causa