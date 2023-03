Ancora una sconfitta per la Virtus Bava Pozzuoli

91 Visite

Una sconfitta contro una squadra desiderosa di riscatto per la Virtus Bava Pozzuoli. Una gara dove per i flegrei hanno pesato i primi due quarti chiusi con appena 19 punti in venti minuti. Nella seconda parte di gara i gialloblù scossi dal loro tecnico hanno messo in campo l’orgoglio che aveva chiesto la società alla vigilia. Un ko con Pozzuoli che non è mai stata in partita e dove ha brillato come al solito Mehmedoviq, miglior realizzatore della gara. Bene anche Lucarelli autore di una doppia doppia (14 punti e 10 rimbalzi). I puteolani pagano caro i tanti errori nei primi due parziali sia dal perimetro che dal pitturato che alla fine risulteranno determinanti ai fini del risultato. Male anche la difesa nei primi venti minuti sugli attacchi di Salerno. I gialloblù hanno fatto vedere buone rotazioni e una difesa attenta e grintosa nella seconda parte di gara ma ormai i padroni di casa avevano un vantaggio cospicuo difficile da recuperare. Domenica al Pala Trincone arriva la corazzata Roseto.

LARS VIRTUS ARECHI SALERNO-VIRTUS BAVA POZZUOLI 90-58

LARS VIRTUS ARECHI SALERNO: Zucca 17 (3/4, 3/4), Donadoni 14 (6/11, 0/2), Rinaldi 13 (2/2, 3/8), Moffa 12 (3/5, 2/4), Mastroianni 10 (1/3, 2/4), Birindelli 7 (3/4, 0/0), Peluso 6 (0/1, 2/3), Sulina 4 (1/1, 0/1), Capocotta 3 (0/2, 1/1), Dabangdata 2 (1/1, 0/0), Piacente 2 (1/1, 0/0), Beatrice 0 (0/0, 0/3). All. Ponticiello

VIRTUS BAVA POZZUOLI: Mehmedoviq 20 (6/13, 1/1), Lucarelli 14 (4/8, 1/5), Thiam 12 (5/9, 0/0), Cucco 5 (1/2, 1/7), Greggi 3 (1/8, 0/3), Spinelli 2 (1/2, 0/0), Mutombo 2 (1/1, 0/0), Simonetti (0/1, 0/2), Miaffo, Aiello. All. Sorgentone

ARBITRI: Occhiuzzi – Schiano di Zenise

NOTE: Parziali: 26-14, 47-19, 72-40. Tiri liberi: Salerno 9/11 – Pozzuoli 11/17. Rimbalzi: Salerno 42 (Zucca 7) – Pozzuoli 26 (Lucarelli 10). Usciti per 5 falli: nessuno.

Ufficio Stampa Virtus Bava Pozzuoli













