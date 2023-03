UFFICIALE LA PROMOZIONE IN SERIE B NAZIONALE PER L’AFRAGOLA VOLLEY

103 Visite

Dopo due anni di militanza in serie C regionale, l’Afragola del Volley si affaccia per la prima volta sul palcoscenico nazionale.

La promozione in Serie B giunge con 2 turni d’anticipo. Fondamentale è stata la vittoria per 3-0 ai danni della Pallavolo Battipaglia arrivata tra le mura amiche del Pala “Moccia”, strapieno di tifosi per l’occasione. Una intera comunità è in festa per il successo ottenuto dal sodalizio caro al Presidente Natale Petrellese che è stato capace, partita dopo partita, di avvicinare e divertire tanti appassionati.