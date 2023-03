“Marzo Donna” al Museo e Real Bosco di Capodimonte con l’iraniana Rozita Shoaei e le scuole del territorio

70 Visite

Lunedì 27 Marzo 2023, alle ore 10:00, nell’ambito della rassegna Marzo Donna, patrocinata dalla Terza Municipalità di Napoli e curata dall’Associazione Musicapodimonte si terrà, al Museo e Real Bosco di Capodimonte, l’evento La voce delle idee: storie di donna, vita, libertà.

L’iniziativa vedrà coinvolti un centinaio di alunni delle scuole del territorio, che accompagnati dai rispettivi professori, parteciperanno a una visita didattica sul tema Le donne nell’arte a Capodimonte, a cura delle storiche dell’arte dell’Associazione Amici di Capodimonte ets.

Al termine della visita si terrà presso il Salone delle Feste, un incontro con Rozita Shoaei, nata e cresciuta in Iran, cittadina e residente italiana da 25 anni, molto attiva nel campo sociale e in particolare in quello dei diritti delle donne che lavora su questa tematica organizzando convegni informativi e di sensibilizzazione nelle scuole.

Al termine del suo intervento seguirà lo spettacolo Fusione di veli di Sabrina Severino e le sue danzatrici.













