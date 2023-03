Elezioni Marano, Sansone, Simioli e Coppola: quelli “lavorano” dietro le quinte e tessono trame

156 Visite

Ci sono i papabili sindaci, gli uomini in prima linea e quelli che si muovono dietro le quinte. Accade per ogni elezione comunale e quella attuale ne è l’emblema. A destra, per Fratelli d’Italia, oltre alla pluriconsigliera Giaccio, si muove un imprenditore molto noto negli ambienti dell’ufficio tecnico comunale, Mario Sansone, da sempre al centro di trattative politiche ad ogni amministrative. E’ lui che cura i rapporti con il “qualianese” e lui, spesso, a proporre nomi come candidati sindaco. Nomi talvolta semi sconosciuti o improponibili.

Nel centrosinistra, dietro Matteo Morra (Pd), si muove da anni un altro imprenditore, Eduardo Simioli, sanrocchese da 200 generazioni. Simioli è stato consigliere durante la gestione Perrotta (periodo Udc), candidato già all’inizio degli anni Novanta con la Dc e per un periodo anche vicino a Paolucci e alla Rostan. Sostenne anche Mario Cavallo, indotto ad andare a casa dopo 11 mesi proprio alla luce della forte opposizione interna orchestrata sia da lui che da Morra.

Un altro che si muove, non nell’ombra ma comunque con fare sornione, è Crescenzo Coppola, per il terzo polo. Ex consigliere di Perrotta e poi assessore di Cavallo, Coppola è un renziano della prima ora – dopo essere stato per anni vicino alla Rifondazione locale di Corrado Gabriele – e ora sogna un grande centrosinistra allargato a cespugli vari e senza Morra in qualità di comandante in capo. O con Morra, eventualmente, e lui o un suo gradito vice.













