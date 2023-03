Napoli-Eintracht, dal prefetto nuovo stop ai tifosi tedeschi: vendita dei biglietti vietata ai residenti a Francoforte

18 Visite

Nuovo stop ai tifosi dell’Eintracht, attesi dalla trasferta per il ritorno degli ottavi di Champions League a Napoli. Il prefetto Claudio Palomba ha adottato un nuovo provvedimento, contenente la prescrizione del divieto di vendita dei tagliandi limitato ai residenti nella città di Francoforte, per la sfida Napoli-Eintracht Francoforte in programma mercoledì 15 marzo nello stadio Maradona. L’incontro era stato definito ad alto rischio dal Casms, e aveva già visto un divieto di vendita da parte della prefettura per tutti i residenti in Germania, sospeso ieri dal Tar. Il nuovo provvedimento è stato adottato dopo la riunione stamane del Comitato provinciale per la sicurezza e l’ordine pubblico.













