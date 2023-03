Napoli, flash mob contro la chiusura del cinema Metropolitan, successo per l’iniziativa

49 Visite

Il cinema Metropolitan di via Chiaia potrebbe chiudere entro il 31 dicembre 2023. Da questo annuncio è partita una fortissima mobilitazione istituzionale e popolare in difesa della storica sala napoletana e in centinaia hanno preso parte al flash mob organizzato domenica mattino dal deputato Francesco Emilio Borrelli e dal conduttore radiofonico Gianni Simioli.

“Dobbiamo difendere il nostro patrimonio, che è la cultura. Non esiste un territorio senza la sua cultura. A differenza di quanto pensa qualcuno, difendere questa sala non significare fare gli interessi di qualcuno, ma garantire ai cittadini il diritto alla cultura. Ho presentato una interpellanza in Parlamento sulla vicenda metropolitan e abbiamo immediatamente ottenuto un tavolo di confronto, inoltre il ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano, ha già annunciato che metterà un vincolo di destinazione al bene che non potrà essere trasformato in una sala bingo o un parcheggio”. Ha dichiarato Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, durante la manifestazione a cui hanno partecipato anche numerosi personaggi dello spettacolo, oltre a Roberta Gaeta, consigliere regionale di Demos-Europa Verde, che ha dichiarato: “La vera risorsa della nostra città è la cultura e noi dobbiamo difenderla fino in fondo. I cinema, i teatri, i luoghi di aggregazione, sono presidi di legalità. Dobbiamo fare di tutto per mantenerli aperti e renderli sempre più attrattivi, soprattutto verso i giovani, tenendoli così lontano dalla strada, dalla noia e dall’apatia che in loro fa crescere rabbia e violenza. Non possiamo consentire che questi luoghi vengano chiusi, soprattutto ora che Napoli è diventata un set a cielo aperto, riscoperta dalle più importanti produzioni cinematografiche nazionali e internazionali. Dobbiamo assolutamente vincere questa battaglia”.













