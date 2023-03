MARANO, IL SUICIDIO DEL CENTRODESTRA. LA CANDIDATURA SANTORO, AVALLATA DA SCHIANO, E’ L’ULTIMA DI UNA LUNGA SERIE DI SCELTE INFELICI

301 Visite

L’ultima idea, perdente, di Fratelli d’Italia: la candidatura dell’ex consigliere (lo fu un secolo fa) di Saverio Santoro, in passato morbidissimo – per usare un eufemismo – oppositore della giunta Perrotta. Fuori dall’agone politico da tempo immemore, Santoro – che non ha ancora accettato ufficialmente – è l’ultimo contattato da una parte del partito della Meloni e degli uomini vicinissimi a Michele Schiano, il deputato qualianese, che l’altro giorno – secondo indiscrezioni – sarebbe stato a Marano proprio per tentare di convincere il medico. Una candidatura di bandiera in extremis, dopo mille tarantelle interne, che non ha alcuna chance di successo contro Morra o chiunque altro in un eventuale ballottaggio. Cose note ai più, soprattutto agli addetti ai lavori che hanno un minimo di memoria storica e sanno come funzionano le cose a Marano. Santoro, tra l’altro, conosce pochissimo della macchina comunale, del suo funzionamento e delle problematiche recenti dell’ente. La verità è che parte del centrodestra ha deciso di perdere. Perché Marano è un comune scomodo e perché è meglio stare all’opposizione per ottenere qualcosa o salvaguardare qualche interesse. Questo è.













