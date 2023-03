Marano, via Pigno: ennesimo allarme ladri d’appartamento

401 Visite

L’ennesimo allarme da via Pigno. Ladri d’appartamento a bordo di un furgoncino bianco si aggirerebbero per le anguste stradine e campagne della zona. Un lembo di terra che negli ultimi mesi è oggetto di continue razzie o tentativi di furto. I malviventi agiscono di notte ma anche in pieno giorno. I residenti sono sul piede di guerra e ben vigili. Ma la paura è tanta: il timore di nuovi furti è sempre presente.













