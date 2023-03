Terremoto, forte scossa in Umbria tra Perugia e Gubbio. Paura e gente in strada

73 Visite

Paura nella provincia di Perugia e in molte zone limitrofe in Umbria ma anche in Toscana e Marche per una forte scossa di terremoto che è stata distintamente avvertita dalla popolazione. L’epicentro è stato localizzato a Umbertide tra Perugia, Gubbio e Città di Castello. La prima stima dell’Ingv indicava magnitudo fra 4.3 e 4.8, successivamente l’Istituto di geofisica e vuicanologia ha fissato l’entità della scossa registrata alle 16.05 a magnitudo 4.4.

La scossa di terremoto è stata avvertito da Firenze a Terni e Orvieto. A Perugia molta gente è scesa in strada e sui social molti utenti fanno sapere di aver avvertito sensibilmente il sisma. I vigili del fuoco fanno sapere di aver ricevuto numerose richieste di informazioni ma al momento nessuna segnalazione di danni a persone o cose. Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. ha scritto su Facebook: “Scossa di terremoto avvertita nelle province di Arezzo e Siena. Stiamo verificando con la sala operativa regionale la situazione”.













