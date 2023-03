Il video che imbarazza il Consiglio Regionale: il neomelodico Natale Galletta gira le riprese del brano nelle stanze del parlamentino campano e ringrazia il Consigliere Frezza

114 Visite

Natale Galletta, il Deputato Regionale Fulvio Frezza e il Consiglio Regionale. Il motivo per cui questi tre soggetti sono collegati è racchiuso in un brano pubblicato l’8 marzo su Youtube, quando il noto neomelodico napoletano ha lanciato sul web il suo nuovo brano “Nun ‘A Voglio Chiù”. Non ci sarebbe nulla di strano fin quando nel bel mezzo del filmato appare come attore, tra le stanze del Consiglio Regionale, Fulvio Frezza, noto esponente politico campano, eletto lo scorso 2020 nel parlamentino regionale tra le file di “PIU CAMPANIA IN EUROPA”. Una scena, che senz’altro imbarazzerà Palazzo Santa Lucia e tutti gli esponenti che rappresentano l’assise campana. A destare clamore non è di per sé la partecipazione di Frezza nel filmato ma il fatto che lo stesso sia stato girato nelle stanze di una sede istituzionale. Sono molti gli interrogativi che sorgono spontanei: erano autorizzate le riprese? Il Segretario Generale del Consiglio Regionale e il Presidente Oliviero e il Governatore De Luca erano al corrente di questa operazione? Hanno visionati i contenuti del filmati?

Nella parte finale del filmato non mancano le sorprese, si aggiunge persino una scena piccante. Una donna e un uomo prima si lasciano andare a lunghi e languidi baci poi si spostano in una stanza del Consiglio Regionale, passano i secondi, forse si “danno fare”, poi escono affannati, camicia sbottonata per l’uomo, rossetto sbavato e la ragazza che sorride, insomma il messaggio che si vuole far passare è chiaro. Qualcosa tra i due accaduto. Quello che si chiedono in molti è se una sede istituzionale possa essere utilizzata per riprendere un video, i cui contenuti sono abbastanza discutibili, in spregio alle più elementari regole di rispetto verso le sedi della pubblica amministrazione dove si assumono decisioni importanti per la vita dei cittadini. Al termine del video, ovviamente, non mancano i ringraziamenti al Consigliere Frezza e al dipendente di ruolo del Consiglio Regionale Umberto Casillo (dato prelevato dalla sezione Amministrazione Trasparente del Consiglio Regionale).

Il Governatore De Luca cosa dirà? Lui che ha sempre dimostrato massimo rigore, che provvedimenti adotterà?

Link del Video: https://www.youtube.com/watch?v=g4mCKhhS6tg













