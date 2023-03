Fisco più leggero, riduzione aliquote Irpef e flat tax per i dipendenti

138 Visite

Subito una riduzione da quattro a tre delle aliquote Irpef. Ma anche una prima “flat tax” per i dipendenti. Si applicherà sui redditi aggiuntivi rispetto a quelli dell’anno precedente, come già avviene in via sperimentale per gli autonomi. Sarebbe però riduttivo limitarsi a parlare di Irpef per il progetto in 22 articoli preparato dal vice ministro all’Economia Maurizio Leo, e che sarà attuato nei prossimi due anni. Il tentativo è quello di riformare in radice l’intero sistema fiscale italiano: dalle tasse sulle persone a quelle sulle imprese, dalla riscossione alle sanzioni, dalle rendite finanziarie fino alle accise.













