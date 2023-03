Marano, disservizi idrici: per i commissari alla guida del Comune è “tutto sotto controllo”

28 Visite

La problematica legata alla fornitura idrica che sta interessando nelle ultime ore una parte del territorio del Comune di Marano è nel pieno controllo da parte dell’ente e in via di risoluzione. Questo grazie anche all’intervento di Acqua Campania e all’impegno del Direttore Trinchillo e del Dirigente Manzi.

È utile ricordare che negli ultimi due anni, grazie all’azione della Commissione Straordinaria coadiuvata dai tecnici dell’ente, si è affrontata con prospettiva la questione idrica che da decenni rappresenta uno tra i principali problemi per il territorio maranese.

Per la prima volta, grazie anche all’intervento della Regione Campania e del vicepresidente Bonavitacola, sono stati stanziati oltre 3 milioni e 900 mila euro che serviranno a finanziare la messa in sicurezza e l’adeguamento tecnico-funzionale degli impianti e della rete idrica. Interventi il cui iter amministrativo è già in fase avanzata e in procinto di affidamento della progettazione.

Nota stampa Comune Marano













