Marano, polizia municipale ancora in azione: sequestrata falegnameria abusiva

Nell’ambito delle operazioni di controllo messe in atto dal Comando di Polizia Municipale di Marano di Napoli, gli uomini guidati dal neo Comandante, Gianluca Ferrillo, hanno sequestrato una falegnameria abusiva con annessa camera di verniciatura per la violazione delle leggi dell’ambiente (152/2006). Il sequestro, operato nel centro storico, ha riguardato i macchinari, un centinaio di contenitori di vernice, la strumentazione per la verniciatura e l’immobile. Nell’area sequestrata insistono anche abusi edilizi. Come annunciato dal Dott. Ferrillo, senza ricorrere ad operazioni di facciata, i controlli continueranno in modo costante e capillare per dare un forte impulso al ripristino della legalità sul territorio comunale.













