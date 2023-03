Marano, permessi per i diversamente abili riconducibili ai defunti: la municipale intensifica i controlli

230 Visite

Un malcostume che si trascina da tempo. Posti e tagliandi riservati ai diversamente abili, ieri il blitz della polizia municipale. Gli agenti hanno effettuato un capillare controllo dei posti riservati ai diversamente abili su tutto il territorio. Durante i controlli sono stati elevati numerose contravvenzioni a carico di persone che usufruivano dei posti riservati senza averne titolo. Ritirati oltre dieci permessi perché fotocopiati, scaduti o addirittura riconducibili a persone decedute. A breve, per i sanzionati, scatterà anche il deferimento all’autorità giudiziaria. Il fenomeno di utilizzo improprio delle strutture riservate è in forte crescita. La polizia municipale, guidata dal neo comandante Gianluca Ferrillo, ha annunciato che i controlli verranno intensificati nei prossimi giorni con azioni mirate anche attraverso l’impiego di personale in borghese.













