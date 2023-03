Convegno nazionale antimafia sui beni confiscati alla camorra a casa Mehari a Quarto

90 Visite

Domani 3 marzo 2023, casa Mehari ospiterà, alle ore 17.00, il “Convegno nazionale antimafia sui beni confiscati alla camorra”. Un momento per lanciare un chiaro messaggio e per sottolineare l’impegno profuso e che sarà posto in campo quotidianamente per la lotta alla criminalità organizzata. L’amministrazione guidata dal sindaco Antonio Sabino ha permesso alla città di assumere una nuova immagine con l’acquisizione di oltre 70 beni confiscati ai clan egemoni sull’area. “Non facciamo sconti – ha detto a gran voce il primo cittadino – Abbiamo raccolto energie e idee per trasformare Quarto in una città più bella, in un modello, partendo da una, seppur ancora piccola, rivoluzione culturale. Puntiamo a risultati grandi e ci riusciremo perché abbiamo le capacità e la volontà di fare” – ha concluso.













