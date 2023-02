Casalnuovo, Pugliese nuovo comandante della Polizia locale

126 Visite

Primo giorno di servizio a Casalnuovo di Napoli per il nuovo comandante della Polizia Locale, dott. Pasquale Pugliese. Ad accoglierlo il sindaco, Massimo Pelliccia, unitamente all’intera amministrazione comunale.

Il nuovo Comandante è nato a Napoli il 3 dicembre del 1983. E’ dipendente di ruolo del Comune di Benevento ma nell’ultimo periodo è stato alle dipendenze della sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica di Cassino. In precedenza è stato il Comandante della Polizia Locale di Itri per un triennio, dove ha ricoperto anche l’incarico di responsabile della Protezione Civile, e per un anno ha guidato il corpo della Polizia Locale di Cassino.

Arriva a Casalnuovo di Napoli con un curriculum di tutto rispetto e pronto ad affrontare le nuove sfide che lo attendono. “Siamo molto felici dell’arrivo del comandante Pugliese – ha dichiarato il Sindaco Massimo Pelliccia – conosce bene l’area a nord di Napoli e le annesse problematiche e sono sicuro che grazie al suo impegno riusciremo a portare avanti importanti obiettivi. Puntiamo prima di tutto ad un maggiore controllo del territorio, questo anche grazie all’arrivo di 22 nuovi agenti appena assunti, ed anche a migliorare le prestazioni della città in termini ambientali. Le sfide che ci attendono sono tante – ha aggiunto il primo cittadino Pelliccia – ma sono sicuro che Pugliese con il suo impegno e la sua esperienza contribuirà a farcele vincere tutte”.

Intanto, proprio questa mattina, con la firma del contratto, è terminato l’iter di assunzione dei nuovi 22 agenti di Polizia Locale. “Sono davvero entusiasta – ha dichiarato il comandante Pugliese dopo aver preso servizio presso la città di Casalnuovo di Napoli – e ringrazio il sindaco Pelliccia e l’intera città per la fiducia riposta nei miei confronti. Posso assicurare che non farò mai mancare il mio impegno: Casalnuovo è una città popolosa, con numerose problematiche che una alla volta andranno affrontate e risolte, nell’ottica di assicurare servizi che siano all’altezza delle famiglie e di tutti i cittadini. La prima sfida sarà quella di formare i 22 nuovi agenti di Polizia Municipale appena assunti. Si tratta di un importante incremento di organico necessario per poter operare sin dall’inizio: sono sicuro che con il contributo di tutti porteremo a casa importanti risultati”.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti