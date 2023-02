Marano, primarie Pd: il crollo dei votanti rispetto a 3 anni fa. Il gruppo Morra non ne esce bene

271 Visite

I dati parlano chiaro: alle primarie Pd, anno 2019, votarono 490 persone. La maggioranza (quelli che ruotavano attorno a Matteo Morra e a Rodolfo Visconti) per Zingaretti; gli altri invece per Martina e Giachetti.

Alle primarie del 2023 hanno invece votato appena 192 persone. Il gruppo Morra, colui che si appresta a scendere in campo come candidato sindaco, ha racimolato appena 75 voti per Bonaccini; 117, invece, i voti per la Schlein, votata anche da studenti, antagonisti, dai vari Paragliola, Eusebio e da qualche nemico del candidato sindaco in pectore Morra.

Il numero dei votanti, dunque, è sceso di circa 300 persone, ovvero il 60 per cento in meno rispetto a tre anni fa. E’ un flop e c’è poco da dire. Non solo in termini numerici, ma anche sotto il profilo politico.













