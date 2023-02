Napoli City Half Marathon 2023: un’iniziativa speciale per sportivi da tutto il mondo

51 Visite

Domenica 26 febbraio migliaia di runners provenienti da oltre 50

paesi hanno partecipato alla “City Half Marathon 2023”. Chi era presente

all’evento sportivo, oltre ad ammirare la bellezza mozzafiato del panorama,

non ha potuto fare a meno di notare un’iniziativa speciale lungo il percorso.

Nelle piazze e agli angoli della città decine di volontari testimoni di Geova,

avvalendosi di espositori mobili, hanno offerto pubblicazioni gratuite che

promuovono i valori di pace, unità tra i popoli e una vita sana, a cui si

ispirano eventi sportivi come la mezza maratona.

Gli argomenti presentati nelle pubblicazioni a disposizione del pubblico hanno

spaziato da “Un mondo nel caos. Proteggi ciò che conta” a “Chi ha la risposta

alle grandi domande della vita?”, fino all’offerta di un corso biblico interattivo

gratuito.

Per l’internazionalità dell’evento, un’attenzione particolare è stata dedicata ai

visitatori stranieri. In ogni postazione è infatti stato possibile trovare

pubblicazioni in numerose lingue quali inglese, spagnolo, francese, cinese,

ucraino, romeno e tagalog.

Luca Ferraris, portavoce locale dei Testimoni di Geova, dichiara: “Alle

migliaia di visitatori che sono venuti a Napoli da tutto il mondo abbiamo voluto

offrire un’occasione per riflettere sui sani valori che favoriscono la convivenza

pacifica nella nostra società globalizzata, a cui anche questi eventi sportivi si

ispirano. Ci auguriamo di avere dato un contributo positivo a questa

manifestazione molto attesa in città”.

Per ulteriori informazioni sui temi trattati e altre attività dei Testimoni di Geova

a beneficio della comunità visitate il sito jw.org.













