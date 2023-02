Meloni chiama Elly Schlein: «Le ho fatto gli auguri, mi aspetto opposizione durissima”

47 Visite

La crisi migranti, la guerra in Ucraina, il nuovo Pd guidato da Elly Schlein. Nella prima intervista di Bruno Vespa nella trasmissione “Cinque minuti” su Rai Uno c’è tutta l’attualità. E Giorgia Meloni non si tira indietro: «L’unico modo per affrontare seriamente con umanità questa materia è fermare le partenze e su questo sì serve un’Europa che oltre a dichiarare la sua disponibilità agisca e in fretta ed è la ragione per la quale oggi stesso ho inviato una lettera al Consiglio europeo e alla commissione europea per chiedere che venga immediatamente reso concreto quello che abbiamo discusso all’ultimo consiglio europeo». Meloni respinge le accuse sulla tragedia di Crotone: «Voglio ribadire il mio cordoglio per una tragedia che non può lasciare nessuno indifferente. Credo che quello che è accaduto dimostri quello che diciamo da sempre perché tra le tante falsità che ho sentito in queste ore c’è quella secondo la quale queste persone sarebbero naufragate a causa dei provvedimenti del governo sulle Ong solo che quella tratta non è coperta dalle organizzazioni non governative e questo dimostra, banalmente, che il punto è che più gente parte più gente rischia di morire».













