Amministrative Marano, De Magistris: “Individuare gruppo di volenterosi per giunta di salute pubblica”

Ieri l’altro ho letto su Terranova news: “Quattro potenziali candidati Sindaci in campo, ma crescono i dubbi su alcuni nomi”. Tra i tanti citati viene evidenziato il mio nome nello

schieramento di centro e quello del mio fraterno amico, Michele Izzo, che io stesso in una

riunione ristretta di amici, gli avevo riconosciuto i requisiti per un possibile candidato

Sindaco.

Come ho avuto modo di sostenere nel convegno ultimo, promosso dall’Associazione Marano

Lab, partendo dalla presentazione del mio libro, è necessario ricostruire” la politica e la

partecipazione dei cittadini.

Visti i problemi che assillano la nostra città, Marano necessita di un cambiamento radicale

che parta dalla risoluzione di quelli ordinari per finire a quelli straordinari, necessita di

investimenti ed opere dove le interrelazioni con le Istituzioni più alte a partire dalla Città

Metropolitana siano importanti, in modo da riportarla, dall’attuale stato di città dormitorio a

città vivibile con tutte le caratteristiche dovute. Bisogna in questo contesto individuare, per

un’Amministrazione di Salute Pubblica, un gruppo di volenterosi, che definirei Innovatori per il Bene Comune che con un Programma condiviso e l’assenso dei cittadini si rendano

promotori di un cambiamento nell’amministrare la cosa pubblica ed altresì promotori dello

sviluppo di un dibattito pubblico, continuo e costruttivo con la cittadinanza, in modo da

renderla sempre più protagonista di scelte che vadano nella direzione dei bisogni della gente e di una crescita politica collettiva.

Ritengo che in un quadro dove la società civile, attraverso l’associazionismo possa diventare protagonista del cambiamento, le varie voci che ne fanno parte, anche se oggi non si rivedono negli attuali movimenti e partiti politici, possono in un secondo momento andare a rafforzare la democrazia partitica, con un bagaglio di maggiore consapevolezza che manca allo stato attuale, come dimostra il fenomeno dell’astensionismo in aumento, gli elettori disertando le urne dimostrano una loro ripugnanza verso le Istituzioni.

Franco De Magistris













