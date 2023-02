Basket, la Virtus Pozzuoli ospita l’Adriatica Industriale

133 Visite

La Virtus Bava Pozzuoli guidata dal neo tecnico Mimmo Sorgentone ospiterà questa domenica l’Adriatica Industriale Corato al Pala Trincone. “E’ stata una settimana dove nonostante gli infortuni e le problematiche ci siamo allenati bene – ha dichiarato il neo coach puteolano -. Ho trovato una squadra pronta a lavorare nella nuova prospettiva che non è quella di giocare le partite per vincere o per salvarsi ma è di lavorare nel modo migliore per poter arrivare alla prossima stagione. Io sono convinto che magari lavorando bene potremmo anche tentare qualcosa in qualche partita da qui alla fine di questo campionato. Corato? E’ una squadra che si è rinforzata decisamente, molto fisica ed atletica oltre ad essere in trend positivo. Domani faremo quello che è nelle nostre corde, abbiamo lavorato ripeto sul miglioramento del gioco ed individuale ed è quello che metteremo in campo. Quando quello che faremo basterà per vincere le partite, vinceremo anche quelle“.

L’AVVERSARIO L’Adriatica Industriale Corato occupa il tredicesimo posto in classifica con 14 punti ed è reduce da tre vittorie consecutive contro Salerno, Pescara e Teramo. A guidarla in panchina il coach Giovanni Putignano. I giocatori più importanti del roster sono Infante, Stella (quinto nelle statistiche del tiro dal perimetro dell’intero girone con il 43%), Battaglia, Idiaru, Artioli, ma anche Gambarota, Trunic e Boev.

I ROSTER

Virtus Bava Pozzuoli: Mutombo, Anastasio, Mehmedoviq, Spinelli, Simonetti, Lucarelli, Miaffo, Cucco, Thiam, Scotto Lavina, Greggi. All. Sorgentone

Adriatica Industriale Corato: Idiaru, Boev, Del Tedesco, Stella, Battaglia, Artioli, Sgarlato, Messina, Trunic, Gambarota, Infanta, Mrgic. All. Putignano

ARBITRI. La gara Virtus Bava Pozzuoli-Basket Corato-Adriatica Industriale Corato in programma questa domenica (ore 18) al Pala Trincone di Monterusciello valevole per la ventunesima giornata di campionato del girone D di serie B sarà diretta dai signori Francesco Zaniboni di San Lazzaro di Savena e Alex Oliver Di Mauro di Sasso Marconi.

MEDIA La gara tra Pozzuoli e Corato sarà trasmessa in diretta dalle ore 17,45 sul circuito Lnp Pass della Lega Nazionale Pallacanestro.

Ufficio Stampa Virtus Bava Pozzuoli













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS