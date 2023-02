Terremoto Sma Campania, cinque arresti. C’è anche l’ex consigliere regionale Passariello

L’indagine ha portato alla custodia cautelare in carcere per tre persone; arresti domiciliari per due persone; l’obbligo di presentazione alla p.g. per una persona; l’obbligo di dimora per una persona; il divieto temporaneo di esercitare l’attività imprenditoriale per due persone; il sequestro preventivo, anche per equivalente, della somma di circa 700.000 euro