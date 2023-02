Tennis tavolo, Mugnano si aggiudica il campionato nazionale di serie C1

101 Visite

Weekend di festa in casa del Tennistavolo Galleria Mugnano che, vincendo in trasferta contro il T.T. Capua, si aggiudica il Campionato Nazionale di serie C1 con 3 giornate d’anticipo. Inoltre, battendo il T.T. Stella del Sud, rimane da sola in testa alla classifica in serie B2. Una soddisfazione unica per tutto il gruppo dirigente non solo per l’imminente doppia promozione, ma soprattutto perché le due rose sono formate esclusivamente da atleti del vivaio mugnanese che, nel corso degli anni, hanno vinto 9 titoli italiani: Alessio

Bocciardo, Gennaro e Lorenzo Giustiniani, Emiddio Errico, Pierluigi Schiattarella, Francesco Amoruso, Paolo Ciccarelli e i tre fratelli Coletta. “Il nostro è un progetto a lungo termine – afferma Patron Ezio Micillo – cominciato più di 20 anni fa e che oggi ci vede tra le società sportive più solide del centro-sud. Questi risultati sono frutto di anni di sacrifici e di una politica focalizzata unicamente sulla crescita dei giovani e del nostro movimento.” Questo gruppo sta facendo la storia – spiega la Presidente De Stefano – grazie a due generazioni di campioni che, al di là del tempo, sono riusciti nell’impresa di rimanere uniti e primeggiare

contemporaneamente in due Campionati Nazionali. Un grande ringraziamento va agli sponsor, tra cui il la Galleria del Commerciale di Mugnano, le società F.C. Congressi e Libros Cool e ai tanti sostenitori a cui abbiamo promesso di riuscire nell’impresa di portare il tennistavolo mugnanese in serie A… senza scorciatoie e con i nostri ragazzi.

