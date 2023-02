Superbonus, stop a sconto in fattura e cessione del credito: «Costi lievitati fuori controllo»

150 Visite

Stop del governo a sconto in fattura e cessione del credito. Cambia ancora il Superbonus con il decreto legge appena varato in Cdm. Il governo ha deciso di intervenire con un decreto in materia di cessione dei crediti di imposta e «bloccare in futuro questa cessione alle regioni e ai comuni perché c’è stata una lievitazione dei crediti senza controllo» a causa di una «mancata pianificazione del governo precedente». Queste le parole del ministro degli Esteri e vicepresidente del Consiglio, Antonio Tajani, nella conferenza stampa tenuta al termine del Consiglio dei Ministri.«Per evitare ulteriori danni al debito pubblico e cittadini è stato necessario intervenire: un’azione a tutela di imprese, cittadini e banche per impedire che una mancanza di controllo in passato provocasse danni all’economia», ha concluso.













