MARANO: “MIO FIGLIO, IPERATTIVO, ISOLATO A SCUOLA”. HO SEGNALATO AI SERVIZI SOCIALI E AI CARABINIERI

Gentile direttore, le voglio rappresentare – come ho già fatto in altre sedi, tra cui i servizi sociali del Comune – la situazione incresciosa in cui si trova mio figlio, che frequenta una quarta del plesso Ranucci-Amanzio. Mio figlio ha una diagnosi di iperattività di primo e secondo livello. La diagnosi di primo livello è stata redatta in data 12/04/2022, con percorso iniziato il 07/01/2020, è la seguente: orientamento diagnostico disturbo deficit di attenzione/iperattività, con approfondimento clinico presso struttura di secondo livello. La struttura di secondo livello rilascia relazione in darà 17/11/2021 con diagnosi di iperattività/impulsività e disattenzione clinicamente significativi, consigliando inserimento in psicoterapia cognitivo-comportamentale. A scuola si consiglia il protocollo BES.

Da sempre la sottoscritta ha collaborato con la scuola, nel 2019 è stato proposto sostegno, che la scrivente ha rifiutato perché ancora senza diagnosi. Quella di secondo livello non ha ritenuto opportuno il sostegno ma inserimento in protocollo BES. La scuola ha optato per il cambio di sezione. Una decisione che la scrivente ha accettato anche non condividendola. La scuola, poi, ha optato per l’uscita anticipata. Anche questa decisione, pur non condividendola, l’ho accettata.

Sono conscia che mio figlio talvolta, attraverso i tuoi atteggiamenti, crea disturbo in classe e infastidisce gli altri bambini. Non discuto tutto ciò, ma mi chiedo se sia giusto e umano tenerlo, come accade da qualche tempo, da solo in una biblioteca con un insegnante che gli sta vicino. Sta lì per ore, isolato. Mio figlio, grazie agli interventi messi in atto nel corso degli anni, sta compiendo miglioramenti e in tutti i contesti: tra i boy scout è stato premiato come migliore bimbo, al calcetto è diventato capitano.